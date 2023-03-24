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Yaşam Anne boz ayı ve yavruların keyifli doğa yürüyüşü
Yaşam

Anne boz ayı ve yavruların keyifli doğa yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2023-03-24 17:18:00 -

Anne boz ayı ve yavrularının doğa yürüyüşü fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anne boz ayı ve iki yavrusunun doğada yürüyüşlerinin yansıdığı fotokapan görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) doğada belirli noktalara yerleştirdiği fotokapanlar, anne boz ayı ve iki yavrusunun doğada gezindiği anları kaydetti. DKMP, görüntüleri "yaban hayatını koruyoruz" etiketiyle, “Anne boz ayı ve yavrularının doğa yürüyüşü” ifadelerini kullanarak paylaştı.

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