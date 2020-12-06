Anne babalar dikkat! Küçük çocuklarınıza çakmak vermeyin

Samsun'da 5 yaşındaki çocuk, evde çakmakla oynarken yangın çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kış günü ortada kalan anne, yanan evi gözyaşları içinde izledi.

Çakmağı annesinden alıp diğer odaya geçti

Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay İçlek evlerindeki sobayı yakmak isterken yanına gelen 5 yaşındaki oğlu annesinin elinden çakmağı alıp kaçarak diğer odaya gitti. Küçük çocuk bu arada çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Bir anda alevler evi sarınca evde bulunan baba Erol İçlek ve anne Sevilay İçlek, yangını su taşıyarak söndürmek istedi. Yangın evi sarınca itfaiye ve polise haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evlerinin kira olduğunu ve kış günü ortada kaldıklarını söyleyen Sevilay İçlek, yanan evini gözyaşı içinde izledi.

Öte yandan dumandan etkilenen Erol İçlek ve Sevilay İçlek olay yerine gelen ambulansa alındı ancak tedavi olmayı kabul etmeyip ambulanstan inerek yanan evlerinin yanına gitti.