Anne adaylarına müjde! Yapay rahim üretildi

Araştırmacılar insan hamileliğinin en gizemli ve kritik evrelerini aydınlatmak amacıyla laboratuvar ortamında yapay bir rahim astarı (endometrium) geliştirdi.

Bu gelişme, düşüklerin nedenlerini anlamak ve tüp bebek (IVF) başarı oranlarını artırmak için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Cambridge'deki Babraham Enstitüsü tarafından yürütülen ve hakemli bilimsel dergi Cell'de yayımlanan çalışmada, gönüllülerin bağışladığı dokulardan alınan hücrelerle yapay bir rahim tabakası oluşturuldu. Araştırmacılar, bu yapay dokuya tüp bebek tedavisi sonrası bağışlanan embriyoları yerleştirdi.

Sonuçlar büyüleyiciydi: Embriyolar yapay dokuya başarıyla tutundu ve hamilelik testlerinde pozitif sonucu veren hCG hormonu da dahil olmak üzere temel bileşikleri salgılamaya başladı.

Bu yöntem, bilim insanlarının embriyo ile rahim duvarı arasındaki "kimyasal sohbeti" ilk kez canlı gözlemlemesine olanak tanıdı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Peter Rugg-Gunn, gelişmeyi Guardian'a şu sözlerle değerlendirdi: "Bunu görmek inanılmaz. Daha önce hamileliğin bu kritik aşamasına dair elimizde sadece anlık görüntüler vardı. Bu çalışma bizim için pek çok yeni yön açıyor."

Hamileliğin ilk haftaları, gözlemlenmesi neredeyse imkânsız olduğu için tıp dünyasında bir "kara kutu" olarak kabul ediliyor.

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde görülen birçok komplikasyonun temeli, bu ilk haftalardaki plasenta oluşumu sırasında atılıyor. Araştırmacılar, embriyo ile doku arasındaki sinyalleri yapay olarak bozarak plasenta kusurlarının nasıl oluştuğunu şimdiden gözlemlemeye başladı.

Embriyoların yaklaşık yarısı rahim duvarına tutunmayı başaramıyor ve bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Yeni model, bu başarısızlıkların nedenini hücresel boyutta inceleme fırsatı sunuyor.

Ayrıca 40 yılı aşkın süredir devam eden yardımcı üreme tekniklerine rağmen, tüp bebek implantasyon oranları hala istenilen seviyede değil. Bu teknoloji, tutunma verimliliğini artıracak yeni tedavilerin önünü açabilir.

Deneyler, embriyo araştırmaları için yasal sınır olan döllenme sonrası 14. güne kadar sürdürüldü. Yasalar uyarınca yapay rahim çalışmalarının 14 günden uzun sürdürülmesine izin verilmiyor.