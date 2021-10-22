Anne adayları dikkat! Bebeğin cinsiyeti koronavirüsü etkiliyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, koronvirüse yakalanan hamile kadınlarda fetüsün cinsiyeti annenin koronavirüse tepkisini etkiliyor.

Nisan 2020'de, SARS-CoV-2 ilk kez yayılmaya başladığında, Boston Massachusetts General ve Brigham ve Women'daki iki hastanede araştırmacılar, hastalığa yakalanmış hamile hastalardan kan ve plasenta örnekleri toplamak için Kovid ünitelerinde doğumlara katılmaya başladılar.

O zamandan beri, Moderna veya Pfizer Kovid aşısı yapılan düzinelerce hastadan alınan örnekleri de barındıran bu biyolojik depo, şimdi hamilelik sırasında aşılara ve koronavirüse verilen tepkiyle ilgili önemli soruları cevaplamaya yardımcı oluyor.

Science Translational Medicine'de yayınlanan iki çalışmada, hamile ve emziren kadınların hem aşıya hem de enfeksiyona karşı güçlü antikor tepkileri oluşturduğu belirtildi. Cesaret verici veriler pandeminin kalıcı gizemlerinden birine dair yeni ipuçları ile geldi. Covid-19 erkek yetişkinleri, çocukları ve bebekleri kadınlardan daha fazla vuruyor.

"Bebeğin cinsiyeti annenin viral bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini belirleyebilir"

Yale Üniversitesi'nden immünolog Akiko Iwasaki, "Burada çarpıcı olan, erkek bebek taşıyan annelerin koronavirüse karşı çok daha düşük antikor seviyelerine sahip olması. Bunun ilginç yanı, bebeğin cinsiyetinin annenin viral bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini belirleyebileceği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Pandeminin ilk günlerinden beri epidemiyolojik çalışmalar koronavirüs hastalarında cinsiyet farklılıklarına işaret ediyor; erkekler kadınlardan daha ağır hastalanıyor ve daha sıklıkla ölüyor. Son bir buçuk senedir, Iwasaki gibi bilim insanları bunun nedenini anlamaya çalışıyorlar.

Erkek fetüs daha dayanıksız

Geçen Ağustos ayında Iwasaki’nin ekibi, erkeklerin ve kadınların çok farklı bağışıklık tepkileri oluşturduğunu gösteren bir çalışma yayınladı. Erkeklerin savunmaları yavaş bir artış eğilimi gösteriyor, fakat daha sonra "sitokin fırtınası" olarak bilinen tehlikeli bir aşırı reaksiyona yol açabilen daha fazla pro-inflamatuar moleküller üretiyor.

Boston araştırmacıları, 38 hamile Kovid hastasından alınan anne kanı, kordon kanı ve plasentaları inceledi. Plasenta, bir fetüs için oksijen ve besin sağlayan yaşam destek sistemidir; annenin değil, gelişmekte olan embriyonun hücrelerinden büyür. Araştırmacılar, Kovid enfeksiyonuna cevap olarak erkek plasentaların, dişi fetüsleri destekleyen plasentalardan daha fazla proinflamatuar bağışıklık aktivasyon genlerini çalıştırdığını buldu.

Harvard Tıp Fakültesi doğum uzmanı Andrea Edlow, “Bu artan bağışıklık aktivasyonu erkek fetüslerin SARS-CoV-2'yi savuşturmasına yardımcı olabilir, ancak ortaya çıkan iltihaplanma da risk oluşturabilir.” dedi.

Araştırmada daha açık ve şaşırtıcı görünen şey, bu değişikliklerin annenin bağışıklık sistemini nasıl beslediğiydi. Kovid bulaşmış hastalar, fetüsleri erkekse daha az antikor üretti. Ayrıca bu koruyucu antikorların çok daha azını gelişmekte olan erkek bebeklere aktardılar.

Iwasaki, “Anne enfeksiyonunun fetüsü önemli ölçüde etkileyebileceğini biliyorduk, ancak bu, fetüs ile anne arasında karşılıklı konuşma olduğu anlamına geliyor. Bu heyecan verici çünkü düşünmeye alıştığımız şeylere ekstra bir boyut katıyor." dedi.