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Medya Anmak yetmez özür dile Cumhuriyet! Bu haber mecbur kaldığınız bir eylem mi?
Medya

Anmak yetmez özür dile Cumhuriyet! Bu haber mecbur kaldığınız bir eylem mi?

Yeniakit Publisher
2024-03-29 12:29:00 - 2024-03-29 12:33:52
Anmak yetmez özür dile Cumhuriyet! Bu haber mecbur kaldığınız bir eylem mi?

Çağlayan Adliyesi’ni basarak Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristleri ‘Mecbur bırakıldığımız eylem’ sözleriyle sempatik göstermeye çalışan Cumhuriyet gazetesi, 9 sene sonra günah çıkardı.

 HABER MERKEZİ 

31 Mart 2015 yılında Çağlayan Adliyesi’ni basarak Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKP-C’li teröristleri sempatik göstermeye çalışan Cumhuriyet gazetesi, 9 sene sonra günah çıkardı.  Canilerin, savcı Kiraz’ın başına silah dayadığı ve terör örgütü DHKP-C’nin sözde bayrağının yer aldığı fotoğraf karesini 1. sayfasından yayınlama cüreti gösteren Cumhuriyet, aradan geçen süre zarfında herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermezken, bugünkü sayısında haberi verdi. Tek sütuna verilen haberde “Şehit Savcı Anıldı” başlığı kullanıldı.

BAŞKA “ŞIK” KALMADI

O dönem muhabir olan daha sonra CHP listelerinden Meclis’e kapağı atan Ahmet Şık’ın savcı katilleriyle yaptığı görüşmeyi gazetede aynen yayınlayarak katillerin propagandasını yapan Cumhuriyet gazetesi, 1 Nisan 2015 tarihli sayısında ihanet haberini  “Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem” manşetiyle vermişti. Aradan geçen 9 yıla rağmen hala yapılan alçaklıktan geri adım atmayan Cumhuriyet’in göz boyamaya yönelik haberi “Anmak yetmez öz dile” eleştirilerine sebep oldu.


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