"Anlatmaya gerek yok adayımız Erdoğan"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ AK Parti'nin adayının açıklanmadığı sorusu üzerine bunun konuşulmasının gereksiz olduğunu söyledi. Bozdağ "AK Parti'nin elbette adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.