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"Anlatmaya gerek yok adayımız Erdoğan"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ, "AK Parti'nin elbette adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:30
"Anlatmaya gerek yok adayımız Erdoğan"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ erken seçim kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ AK Parti'nin adayının açıklanmadığı sorusu üzerine bunun konuşulmasının gereksiz olduğunu söyledi. Bozdağ "AK Parti'nin elbette adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:30
  1. Bekir Bozdağ
  2. AK Parti
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • diyarbakırlıdiyarbakırlı8 sa önce
    Anlatmaya hiiiiiiiç gerek yok sayın Bakanım. Adayımız Reisimizdir.
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