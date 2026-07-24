Anlatılanlar duygusal fırtınalar koparmıştı ama... Kıvırcık saçların hikayesi bambaşka çıktı

Marc Cucurella ve arkadaşı Claudia Rodriguez, Amazon Prime'da Nisan 2025'te yayınlanan Married To The Game belgeselinde otizmli oğulları Mateo'dan bahsederken duygusal anlar yaşamıştı.

Özellikle Marc Cucurella'nın oğlunu anlattığında kelimelerin boğazına düğümlenmesi ve gözyaşlarını tutaması dikkat çekmişti.

O dönem İngiliz kulübü Chelsea'de forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu, "Tamam, çocuğunuz otistik, ancak ebeveynler buna hazır değil, bu yüzden çok şey öğrenmemiz gerekiyor" dedi. Ardından “Mateo’dan bahsettiğimizde her zaman…” diye söze tekrar başladı ancak sonra sesi titredi, “Şimdi Claudia’ya sorun" diyerek sözlerine devam edemedi.

Cucurella, Eylül 2025'te ise kendisi de otizmli bir içerik üreticisi ve yayıncı olan Pau Brunetta (PauPautista) yayınına katıldı. Marc Cucurella, bu yayında otizmli oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle hissettiği üzüntüyü ifade etti ve yine gözyaşlarını tutamadı.

X'TE DOLAŞIMA SOKULAN HİKÂYE

İkonik saçlarıyla Dünya Kupası'nda öne çıkan Cucurella'nın oğluyla ilgili bu 'duyguları', sosyal medya platformlarında farklı bir şekilde paylaşıldı. Cucurella'nın röportajı, bağlamından koparılarak dolaşıma sokuldu.

Kısa sürede dünya genelinde milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımlarda, Cucurella’nın "Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum; bir de beni unutursa rahatça tanıyabilsin" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Paylaşımların altına binlerce destek mesajı yağarken, bazı kullanıcılar ise röportajın gerçekliğini sorgulamaya başladı.

Anadolu Ajansı 'Teyit Hattı'nda yer alan bilgiye göre, İspanyol futbolcunun söz konusu ifadeleri kullandığına dair herhangi bir röportajı bulunmadığı, paylaşımların iki farklı ifadenin, bağlamından koparılmasıyla oluşturulduğu anlaşıldı.

ANNESİ TRİBÜNDE KENDİSİNİ FARK ETSİN DİYE UZATMAYA BAŞLAMIŞTI

Marc Cucurella, kıvırcık saç stilinin arkasındaki gerçek hikâyeyi İspanya medyasına verdiği röportajda açıklamıştı. Çocukluk yıllarında futbol oynarken annesi Patricia'nın kendisini tribünden rahatça fark edebilmesi için saçlarını uzatmaya başladığını aktarmıştı. Barcelona altyapısı La Masia yıllarından bu yana aynı tarzı koruyan futbolcu, eşi Claudia’nın da bu stili desteklediğini ifade etmişti.

Ve artık saçlarını uzatmasının nedenlerinden biri de kişisel markası ve kimliği haline gelmesi.

İddiaya konu olan röportaj kesitinin Cucurella’nın, Pau Brunet (PauPautista) ile yaptığı yayından alındığı tespit edildi. Marc Cucurella, bu yayında otizmli oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle hissettiği üzüntüyü ifade etse de saçlarını uzatmasının arkasında yatan sebebi anlatmadı.

İddianın sosyal medyada hızla yayılma nedeninin ise futbolcunun hayatındaki bu iki ayrı konunun çarpıtılarak birleştirilmesi olduğu anlaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun "Annem beni sahada kolay tanısın" beyanı ile otizm farkındalık yayınında aktardığı bilgileri harmanladı.

BABASI OTOMOBİL SATICISIYDI, FUTBOLA BARCELONA'DA BAŞLADI

Cucurella, futbola futsal ile başladı. Babası Patricia Saseta, otomobil satıcısıydı ve amatör futbol oynuyordu. Marc, ailenin üç çocuğundan en büyüğüydü.

Cucurella, ilk olarak Espanyol ve ardından dünyaca ünlü Barcelona altyapısı olan La Masia'da yetişti.

Barcelona'da A takımda kendisine yer bulamayınca Eibar ve Getafe formalarıyla İspanya liginde futbol oynamayı sürdürdü.

2021'de Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer oldu ve ilk sezonunda kulüpte 'Sezonun Oyuncusu" seçildi. 2022 yılında ise büyük bir bonservis bedeliyle Chelsea'ye katıldı. 4 sezon formasını giydiği Chelsea'da birçok kupa kazandı. Bu başarısı ona, 1 Temmuz'da Real Madrid'e imza atarak İspanya'ya dönme imkânı sağladı.

2018 yılında tanışan Marc Cucurella ve Claudia Rodriguez'in ilk çocukları Mateo, Ekim 2019'da dünyaya geldi. Claudia, oğlu için, "Hayatımızdaki en güzel şey geldi" ifadelerini kullanmıştı. İkinci oğulları Rio, 15 Ağustos 2021'de, üçüncü çocukları Bella da 21 Şubat 2023 tarihinde dünyaya geldi.

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