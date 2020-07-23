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Spor

Anlaşmaya varıldı: İşte Lucescu'nun yeni adresi!

Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini açıkladı. Lucescu ile iki sezonluğuna anlaşmaya varıldı, sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesi de bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:48:00 -
Anlaşmaya varıldı: İşte Lucescu'nun yeni adresi!

Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da 75 yaşına basacak Lucescu'yla iki sezonluğuna anlaşmaya varıldığı ve sözleşmede bir yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rumen teknik direktörün 30 Temmuz'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Türkiye'de taraftarların yakından tanıdığı Lucescu, Galatasaray'ı 2000-02, Beşiktaş'ı 2002-04, A Milli Takımı ise 2017-19 yıllarında çalıştırmıştı.

 

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