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Dünya Anlaşmaya başvurdular! Çin'den tepki
Dünya

Anlaşmaya başvurdular! Çin'den tepki

Çin, Tayvan’ın Trans Pasifik Ortaklığı İçin Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya (CPTPP) taraf olmak için başvuruda bulunmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:29:00 -
Anlaşmaya başvurdular! Çin'den tepki

Çin, Tayvan’ın Trans Pasifik Ortaklığı İçin Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya (CPTPP) taraf olmak için başvuruda bulunmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, dünyada sadece "Tek Çin" olduğunu belirterek, "Tayvan da Çin’in ayrılmaz bir parçasıdır. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin ve uluslararası toplumun evrensel kabulüdür.” dedi.

Çin’in Tayvan konusundaki tutumunun açık olduğunu vurgulayan Sözcü Cao, “Biz herhangi bir ülkenin Tayvan ile resmi temas kurmasına, Tayvan bölgesinin herhangi bir resmi doğası olan anlaşma ve örgüte katılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz.” dedi.

Tayvan, Çin’in 17 Eylül’de yaptığı başvurunun ardından, Pekin’in üye olması halinde kendi üyeliğini engelleyeceği gerekçesiyle bugün anlaşmaya katılmak üzere başvuru yapmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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