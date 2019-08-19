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Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları "serbest dolaşamayacak"

Anlaşmasız Brexit durumunda, AB vatandaşlarına, İngiltere'de yaşama ve çalışma hakkı sunan "serbest dolaşım"ın sonlandırılacağı bildirildi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları "serbest dolaşamayacak"

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.

BBC'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere, AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılırsa AB vatandaşlarına ülkede yaşama ve çalışma imkanı veren "serbest dolaşım" hakkı sona erecek.

İngiltere'nin, Avustralya'daki gibi ihtiyaç duyulan becerilerin puanlanacağı bir sisteme göre göçmen alımı yapacağı tahmin ediliyor.

İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilen, eski Başbakan Theresa May'in AB ile mutabık kaldığı anlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten çıkışının ardından iki yıllık geçiş süreci boyunca serbest dolaşımın devam etmesi öngörülüyordu.

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 3,2 milyon AB vatandaşı ikamet ediyor.

Sunday Times gazetesi, dün İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımlamıştı.

Haberde, İngiliz hükümetinin basına sızan anlaşmasız Brexit senaryosuyla ülkenin petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı ortaya konmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Öte yandan, Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri, anlaşmasız Brexit'i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

İngiliz basınında yer alan en güçlü senaryoya göre, muhalif blok, bir güvensizlik oylamasıyla Johnson hükümetini devirecek. Üzerinde anlaşılacak bir ismin kuracağı geçici hükümetle önce Brexit tarihi ertelenecek, ardından ülke erken seçime götürülecek.

Ancak Johnson'ın güvensizlik oylamasını kaybetmesi durumunda istifa etmeyi reddedebileceği yorumları yapılıyor. Johnson'ın istifa etmek yerine Brexit tarihinden sonraki tarih için erken seçim kararı alabileceği ve ülkeyi AB'den fiili durum oluşturarak ayırmayı planladığı iddiası da gündemde.

Milletvekilleri, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i de yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:20
  1. AB
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. serbest dolaşım

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