  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:37:00 -
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırma niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin imzaladığı ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık’ın otomotiv, imalat ve çelik endüstrileri için büyük zafer olduğu kaydedilerek, “Anlaşma, gelecekte İngiltere ile Türkiye arasında daha iddialı ticari ilişkilerin temelini atıyor” ifadesine yer verildi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Bugün imzalanan anlaşmanın en az 18 milyar poundluk ticareti kapsadığını, işletmelere hayati önemdeki güven hissi sağladığını ve İngiltere genelinde imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce istihdam sağlayacağını söyledi.

İki ülkenin ayrıca gelecekte, Birleşik Krallık’a ticaret hacmini ve yatırımı artırmaya ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olacak daha iddialı bir anlaşma imzalama niyetinde olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!
Dünya

Trump'tan Senato'ya Türkiye'yi de ilgilendiren çağrı!

ABD Başkanı Donald Trump, veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını onaylamamaları için Senato'daki Cumhuriyetçilere çağrıda bulundu. ..
Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar
Dünya

Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar

Bangladeş, bin 800 Arakanlı Müslüman mülteciyi Bhasan Char Adası'na gönderdi. Alınan karar BM ve birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay