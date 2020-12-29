Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırma niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin imzaladığı ticaret anlaşmasının Birleşik Krallık’ın otomotiv, imalat ve çelik endüstrileri için büyük zafer olduğu kaydedilerek, “Anlaşma, gelecekte İngiltere ile Türkiye arasında daha iddialı ticari ilişkilerin temelini atıyor” ifadesine yer verildi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Bugün imzalanan anlaşmanın en az 18 milyar poundluk ticareti kapsadığını, işletmelere hayati önemdeki güven hissi sağladığını ve İngiltere genelinde imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce istihdam sağlayacağını söyledi.

İki ülkenin ayrıca gelecekte, Birleşik Krallık’a ticaret hacmini ve yatırımı artırmaya ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olacak daha iddialı bir anlaşma imzalama niyetinde olduğu aktarıldı.