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Spor Anlaşma tamam! Nwakaeme imzaya kaldı
Spor

Anlaşma tamam! Nwakaeme imzaya kaldı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 11:52:00 -
Anlaşma tamam! Nwakaeme imzaya kaldı

Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

Trabzonspor’dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

Kerem ve Yunus’u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor.

Cimbom’un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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