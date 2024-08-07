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Spor Anlaşma tamam! Kayserispor'un adı değişti
Spor

Anlaşma tamam! Kayserispor'un adı değişti

Yeniakit Publisher
2024-08-07 13:41:00 -
Anlaşma tamam! Kayserispor'un adı değişti

Süper Lig takımı Kayserispor, yeni sezonda yeni ismiyle mücadele edecek. Kayserispor'un adı Bellona Kayserispor oldu.

Şirketin Genel Müdürü Cüneyt Ocak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından biliyoruz. Bellona olarak, Bellona Kayserispor'a destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu isim sponsorluğu, Bellona'nın spora ve sporculara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Amacımız, Bellona Kayserispor'un başarısını en üst seviyeye taşımak ve şehrimizin takımına her türlü desteği sağlamaktır. Bu iş birliği ile sadece Bellona Kayserispor'a değil, aynı zamanda Kayseri halkına ve Türk futboluna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

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