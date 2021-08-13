Anlaşma sağlandı! Türkiye'nin kullanımı için tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.
Oktay burada açıklamalarda bulundu.
Fuat Oktay, "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." dedi.