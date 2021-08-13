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Anlaşma sağlandı! Türkiye'nin kullanımı için tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 11:42:00 -
Anlaşma sağlandı! Türkiye'nin kullanımı için tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.

Oktay burada açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." dedi.

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Nuri BALKANOĞLU

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