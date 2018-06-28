Anlaşma sağlandı! Jack Wilshere Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazandı.

Sportif Direktörlüğe Comolli'nin gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Wilshere'de mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe gizli operasyonla İstanbul'a getirdiği Wilshere ile kesin olarak anlaşma sağladı.

Cocu ile birlikte gelmişti

Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Eindhoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi. Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'in bugün stadı ve tesisleri gezdi. Daha sonrasında İngiliz oyuncu İstanbul Acarkent'ten kendisine ev baktı.

İngiltere'ye dönen Wilshere'in önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'ye geleceği belirtildi.

(Skorer)