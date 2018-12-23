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Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan yıldız golcü Burak Yılmaz, Serie A ekibi Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı.

23 Aralık 2018 Pazar 13:36
Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi

Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz sürpriz bir transfer gerçekleştiriyor. Tecrübeli golcü, Serie A devi Napoli ile her konuda anlaştı, son sözü Carlo Ancelotti söyleyecek.

Onur Kıvrak’la birlikte kadro dışı kalan ve alacaklarını tahsil edemediği için Trabzonspor'a TFF aracılığıyla ihtar yollayan Burak Yılmaz için birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. Özellikle yıldız golcünün Beşiktaş’a geri dönebileceği haberleri medyada sıkça yer almaya başladı.

Ancak Burak Yılmaz, yeni yıldan itibaren Serie A’da forma giyebilir. 33 yaşındaki golcünün transferi için Napoli kulübü ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi. Sadece teknik direktör Carlo Ancelotti’nin son onayı bekleniyor. O da onay verdiği takdirde Burak Yılmaz, yeni yıldan itibaren Napoli forması giymeye başlayacak.

4 Ocak'ta serbest kalabilir

Menajer Özkan Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Napoli’de Guangzhou Evergrande Teknik Direktörü Fabio Cannavaro ile görüşmesi “Acaba Burak tekrar Çin’e mi dönüyor?” sorularını beraberinde getirmişti. Ancak asıl görüşmenin Napoli ile olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Burak’a olan 1.6 milyon Euro'luk ödemeyi 4 Ocak 2019 tarihine kadar gerçekleştirmezse 33 yaşındaki oyuncu serbest kalacak.

Burak’ın adı hem Trabzonspor hem de Galatasaray formaları giydiği dönemde (2012 ve 2013) bir başka Serie A ekibi Lazio ile anılmış ancak her iki seferde de transfer son anda gerçekleşmemişti. Sarri’nin gitmesinin ardından deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti ile anlaşan Napoli yeni sezonda 4-3-3 düzenini bırakıp 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Ancelotti’nin elinde santrfor olarak sadece Milik var. Ancak Mertens, Insigne gibi isimler forvette onun partnerliğini üstleniyor.

(Ajansspor)

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:36
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor
  3. Transfer
  4. Napoli

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