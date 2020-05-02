Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Yeni sezonda genç oyunculara yönelik takviyede yapması beklenen Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile prensipte anlaşma sağladı.
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı.
Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.