Gündem Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği
Gündem

Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği

AA
Giriş Tarihi:
Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği

Türkiye'nin uydu haberleşme operatörü TÜRKSAT AŞ, küresel uydu pazarındaki gücünü perçinlemek amacıyla Çin'in önde gelen uydu operatörleri ChinaSat ve Spacesail ile işbirliği anlaşmalarına imza attı.

AA muhabirinin TÜRKSAT AŞ'den edindiği bilgiye göre, anlaşmalarla uluslararası uçak içi internet, küresel denizcilik haberleşmesi, karasal mobilite çözümleri, afet ve acil durum iletişimi ile çoklu yörünge hizmetlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve dünya pazarlarına ortak uydu hizmetleri sunulması hedefleniyor.

TÜRKSAT, Çin'in en büyük uydu operatörü ChinaSat ve çoklu yörünge çözümleri üzerine çalışan Spacesail ile işbirlikleriyle hem Türkiye'de hem dünya genelinde sunduğu uydu iletişim hizmetlerinin kapsama alanını genişletecek.

TÜRKSAT ile ChinaSat arasındaki işbirliği kapsamında uçaklarda internet hizmeti, küresel denizcilik haberleşmesi, karasal mobilite ve afet haberleşmesi gibi kritik alanlarda yüksek kapasiteli uydu hizmetleri geliştirilecek. Havacılık veri hizmetleri sağlayıcısı Aero Link ve uydu iletişim şirketi SinoSat da çözüm ortağı olarak işbirliğinde yer alacak.

Bu işbirliğiyle TÜRKSAT, Türkiye'de halihazırda sağladığı çözümleri dünya genelinde daha güçlü sunabilecek.

TÜRKSAT-ChinaSat İşbirliği Anlaşması için imza töreni, şirketin Çin'in başkenti Pekin'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törende TÜRKSAT'ı Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ile Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, Chinasat'ı Üst Yöneticisi (CEO) Ma Hayçüen, Aero Link'i CEO'su Şing Lihay ve Sinosat'ı CEO'su Cıng Tao temsil etti.

Havacılık ve denizcilikte dünya çapında rekabet

TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, anlaşmanın şirket için stratejik anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Atalay, "Chinasat ile imzaladığımız bu iş birliği anlaşması, TÜRKSAT’ın küresel uydu iletişim pazarındaki etki alanını daha da genişletecek. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde dünya çapında rekabet eden, hızlı, güvenli ve kesintisiz iletişim altyapısı ihtiyacını karşılayacak çözümleri birlikte geliştirme kapasitesine sahibiz." dedi.

Chinasat CEO'su Ma ise iki kurumun teknoloji birikiminin küresel ölçekte güçlü sonuçlar doğuracağını inandıklarını dile getirdi.

TÜRKSAT ile ortaklığın, uçak içi internet çözümleri ve denizcilik haberleşmesinde yeni kuşak hizmetlerin önünü açacağına dikkati çeken Ma, Türkiye ve Çin'in uydu teknolojisindeki bilgi birikiminin dünya pazarına yenilikçi çözümler sunacağını vurguladı.

Spacesail ile çoklu yörünge dönemi

TÜRKSAT heyetinin, Çin merkezli uzay teknolojileri firması Spacesail ile yaptığı çoklu yörünge iletişim sistemlerini kapsayan işbirliği anlaşması da stratejik önem taşıyor.

İşbirliği kapsamında Yer Sabit Yörünge (GEO) ve Alçak Yer Yörüngesi (LEO) uydu altyapılarının birlikte kullanıldığı yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli haberleşme çözümleri geliştirilecek. Bu sayede enerji, madencilik, denizcilik, kurum içi veri ağları ve havacılık gibi sektörlere esnek ve kesintisiz iletişim hizmetleri sunulmasının önü açılacak.

Anlaşmayı TÜRKSAT adına Genel Müdür Atalay, Spacesail adına Yönetim Kurulu Başkanı Cie Cıng imzaladı.

Genel Müdür Atalay, Spacesail ile işbirliğinin TÜRKSAT'ın çoklu yörünge dönemine güçlü girmesi açısından büyük öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Bu işbirliği, TÜRKSAT’ın bölgede yenilikçi iletişim çözümleri sunma vizyonunun önemli bir adımıdır. GEO ve LEO sistemlerinin entegrasyonu ile müşterilerimize daha hızlı, esnek ve kapsayıcı hizmetler sağlayacağız." diye konuştu.

TÜRKSAT heyeti, Çin'deki temasları kapsamında, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ı da ziyaret etti.

Ziyarette, TÜRKSAT'ın küresel uydu iletişim faaliyetleri ve Çin ile yürütülebilecek yeni işbirliği başlıkları ele alındı.

Heyet, büyükelçilikte düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna da katıldı.

