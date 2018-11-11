Anlaşıldı yine sabahlayacağız!

Bebekler özellikle katı gıdaya geçiş sürecinde yeni besinlerle tanıştıklarından, henüz olgunlaşmamış olan sindirim sistemleri bu yeni gıdalara tepki verebilmekte, bu da sıklıkla gaz sancısına yol açmaktadır.

Bebekler büyüdükçe, sindirim sistemleri olgunlaştıkça ve hareket kabiliyetleri arttıkça gaz sorunu azalır.

BİBERON SORUNU

Anne sütü alan bebekler emzirme veya biberonla beslenme sırasında hızlı yutkunarak ve çok miktarda beslenirse hava yutabiliyorlar. Bu da onlara gaz olarak geri dönüyor…

Biberonla beslenen bebeklerde bu durum daha sık görülüyor.

Bebeğinizi biberonla beslerken ayına uygun akışta bir biberon ucu kullandığınıza emin olun.

Bebeğinizi 45 derece eğimle tutun ve biberonu eğerken ucunda hava kalmamasına dikkat edin.

Boş bir biberonu emmesine izin vermeyin ve eğer hava yuttuğunu düşünüyorsanız beslenme aralarında fazladan birkaç kere gazını çıkartın.

Bazı uzmanlara göre elinde yiyecekle dolaşan, oynayarak veya televizyon izleyerek beslenen minik gurmeler de gaz sorunu yaşayabiliyorlar. Bu teoriye göre, oyunun heyecanı ile hızlı yiyen ve hızlı yutkunan çocuklar fazla hava yutabiliyor, bu da sindirim açısından sıkıntı yapabiliyor.

Ne olur ne olmaz, siz bebeğinizi mama sandalyesinde veya sofrada sizinle birlikte yemeye ikna etmeyi deneyin.

Gaz yapan gıdalar

Nohut, kuru fasulye, pırasa, brokoli, karnıbahar gibi bazı sebzeler ve kuru gıdalar sağlıklı oldukları kadar gaz yapıcı özelliğe de sahipler.

Bebeğinizin bunları tüketebilmesi harika!

Ancak siz yine de bunları arka arkaya ve çok fazla miktarlarda vermeyin.

Kurubaklagilleri ıslattığınız suyu mutlaka dökün ve sonrasında iyice yıkayın.

Yemeklere bir kaşık kimyon, ya da muskat cevizi katarsanız gazı gidermeye yardımcı olur.

HAZIR MEYVE SUYUNDAN KAÇINMALISINIZ

Ayrıca günde bir bardaktan daha fazla meyve suyu tüketmek de gaz sebebi olabilir. Bazı bebekler meyve suyunda bulunan fazla miktarda fruktoz ve sukrozu sindirmekte zorluk çekebiliyor. Ayrıca bu dişleri için de zararlı.

Emziren annenin beslenmesinin bebeği etkilemez. Ancak siz yine de tükettiğiniz bir besinin bebeğinizi etkilediğinden şüphelenirseniz onu yememeye çalışın. Bebeğiniz besinlere karşı normalden daha hassas olabilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da doktor yaklaşımları farklılık gösteriyor.

Gazı olduğunda ne yapmalıyım?

Bebeğiniz gaz sancısı çektiğinde, son birkaç saat içinde ne yediğini gözden geçirin. Büyük bir ihtimalle gazın sebebi tükettiği besinden kaynaklanmaktadır.

Bazı bebekler posalı ve yağlı yiyeceklere karşı diğerlerine göre daha hassas olabiliyor.

Bu gibi durumlarda bebeğinizin yediklerinin bir listesini yapmak ve şüpheli gıdaları limitleyerek gaz durumunu takip etmek işe yarayabilir.

Unutmayın, çoğu bebek için gaz sancısının en etkili tedavisi zamandır. Bebeğiniz büyüdükçe sindirim sistemi olgunlaşacak ve sorun ortadan kalkacaktır.

SAKIN ALDANMAYIN!

Birçok anne rezene çayı, anason çayı gibi bazı bitkisel çayların bebeklerinin gaz sıkıntılarını rahatlattığına inanıyor. Simeticon damlaları, gripe water gibi bitkisel ilaçlar da uzun yıllardır bebeklerin gaz sancılarında kullanılmakta.

Ancak bunların etkili olduğuna dair ciddi bir veri yok.

Yalnız anne sütü ile beslenen 6 aydan küçük bebeklerde, süt dışında herhangi bir gıdanın bağırsak florasını bozabileceği ve ileride daha fazla hastalığa ortam yapabileceğii de unutmayın. Siz herhangi bir tedavi yöntemini denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

DOKTORA GÖTÜRMEK..

Bunların dışında bebeklerde sırt üstü yatar pozisyonda iken bacakları bisiklet çevirir gibi hareket ettirmenin ve karın bölgesine saat yönünde masaj yapmanın da gazın çıkarılmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin;

Bebeğiniz normalden daha şiddetli ve kötü kokulu gaz çıkarıyor ve bağırsak hareketleri, yani dışkılaması normale göre daha az seyrediyor ise kabızlıktan şüphelenebilirsiniz. Yeteri kadar su tüketiyor olmasına dikkat edin.

Gaza eşlik eden kusma veya bir başka semptom varsa mutlaka doktor görmeli...

Hem kusuyor hem ishalse..

Kusan bebeğe anne sütü veya su verilmemesi, yapılan hatalardan bir tanesi.

Bu durumda bebeğiniz daha fazla su kaybedecektir.

Hızlı, kusma veya ishal devam etse bile anne sütünün ve suyun mutlaka verilmeye devam edilmesi gerek..

Hızlı, yapılan bir diğer hatanın da bebeklere bekletilmiş gıda verilmesi.. Dikkat bebek ishallerinde, bebeğe içirilen suyun kaynatılıp soğutularak verilmesinin de alınacak en basit önlemlerden birisi olduğunu unutmamalısınız.

İshali yavaşlatacak bazı ürünler var. Örneğin yoğurt gibi, muz gibi, patates püresi gibi. Bunların bol bol verilmesi ishalin gerilemesine bir bakıma yavaşlamasına yardımcı olacaktır.