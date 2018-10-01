Anlamı çok büyük! O oda Başkan Erdoğan'a tahsis edildi

15 Temmuz darbe girişiminde uçaklar tarafından bombalanan ve o dönem Başbakan makamı olarak kullanılan Meclis’teki oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.

Oda, Başbakanlar tarafından makam odası olarak kullanılıyordu.

Erdoğan'ın da Meclis’teki çalışmalara katılması halinde bu odayı kullanacak.