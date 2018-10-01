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Anlamı çok büyük! O oda Başkan Erdoğan'a tahsis edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü alçaklar tarafından bombalanan ve o dönemde Başbakan makamı olarak kullanılan TBMM'deki oda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:16
Anlamı çok büyük! O oda Başkan Erdoğan'a tahsis edildi

15 Temmuz darbe girişiminde uçaklar tarafından bombalanan ve o dönem Başbakan makamı olarak kullanılan Meclis’teki oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.

Oda, Başbakanlar tarafından makam odası olarak kullanılıyordu.

Erdoğan'ın da Meclis’teki çalışmalara katılması halinde bu odayı kullanacak.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:16
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. TBMM
  5. 15 Temmuz

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