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Sağlık Anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?
Sağlık

Anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Strestli ve koşuşturmacalı günler geçiren kişilerde zaman zaman görülen anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:39:00 -
Anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Güvensizlik, kaygı gibi insanı rahatsız eden durumlarla başlayan aksiyete bozukluğu, ilerleyen zamanlarda sürekli korku hali oluşturuyor. Bu durum ise insanı rahatsız eden bir hastalıktır.

Anksiyete belirtileri nelerdir?

Anksiyete hastalığının belirtileri günlük hayatta yaşadığımız bazı sıkıntılar olabiliyor. Eğer bu sıkıntılarla sık olarak karşılaşıyorsak anksiyete bozukluğu ortaya çıkabilir.

1.   Uyku bozukluğu

2.   Dalgınlık

3.   Yorgunluk

4.   Unutkanlık

5.   Sürekli panik hali

6.   Hareket etmeme isteği

7.   Çevreye güvensizlik

8.   Dikkat ve konsantrasyon eksikliği

Anksiyete tedavisi nasıl olur?

Özellikle gençlerde görülen bu rahatsızlık, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Birkaç tedavi yöntemi bulunan anksiyetenin tedavileri şunlardır:

1.   İlaç yöntemi

2.   Psikolojik tedavi

3.   Terapi destekli yeni deneyimler

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