Anketlerde çakılan tiyatrocu Ekrem Ayasofya’ya koştu! Yok böyle ikiyüzlülük

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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum anketlerde önde çıkmaya başladı. CHP’ye yakın şirketlerden Gezici Araştırma bile bu gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Akit TV canlı yayınına katılan Murat Kurum da, İmamoğlu ile arasındaki puan farkının giderek açıldığını söyledi.

Ekrem tutuşmaya başladı

Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul’da bir çivi bile çakmayan, AK Parti döneminde yapımına başlanan icraatları bile tamamlamaktan aciz kalan, şehrin 20 yıllık kazanımını paramparça eden İmamoğlu, anketlerde geriye düştüğünü ve puan farkının da giderek açıldığını görünce iyice panikledi. 2019 seçim sürecinde mütedeyyin kesime oynamak için Eyüpsultan Camii’nde giden ve hatalarla dolu şekilde Yasin suresini okuyan İmamoğlu, yine Müslüman seçmene oynayabilmek için hareket geçti.

Ayasofya’ya koştu

İmamoğlu bu kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne koştu. Sabah namazını kılan İmamoğlu, açıldığından bu yana bir kez bile adım atmadığı Ayasofya’da, namaz sonrası vatandaşlarla konuştu, adeta seçim çalışması yaptı. İmamoğlu’nun namaza pespaye kıyafetlerle gelmesi ayrıca dikkat çekti!..

Yunanlara konuşup Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkmıştı

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğundan bu yana Rum ve Yunan dostu olarak tanınan Ekrem İmamoğlu, Türk katili 3. Makarios'un heykelini dikmişti. Bu skandal heykelle kimlere hizmet ettiği kafaları karıştıran İmamoğlu, Ayasofya cami olarak tekrar ibadete açıldığında söylediği sözlerle yine ağızları açık bırakmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu, Ayasofya Camii açılmadan hemen önce 2020 yılı haziran ayında Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na telekonferansla katılmış, toplantıda konuyla ilgili soruya verdiği cevapla gündem olmuştu. İmamoğlu’na katıldığı panelde, gazeteci Alexis Papachelas tarafından “Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusu yöneltilmiş, o da, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var” demişti.