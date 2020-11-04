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Dünya Anketler açığa çıkardı! Fransızlar Macron'a güvenmiyor
Dünya

Anketler açığa çıkardı! Fransızlar Macron'a güvenmiyor

Son zamanlarda İslamiyet'e yönelik saldırgan açıklamalarıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransa'daki vatandaşlarının güvenmediği de yapılan anketlerde ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:37:00 -
Anketler açığa çıkardı! Fransızlar Macron'a güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin, Emmanuel Macron'a koronavirüsle mücadele konusunda güvenmediğini gösterdi. Fransa'da YouGov araştırma şirketi, Fransa yönetiminin koronavirüsle mücadelesini halka sordu.

2-3 Kasım'da "Huffingtonpost" için yapılan anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29'u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor.

10 kişiden 7'si güvenmiyor

Katılımcıların yüzde 73'ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulurken, 10 kişiden 7'si salgının ikinci dalgasına karşı koymada hükümete güvenmediğini belirtti.

Zaruri olmayan hizmetlerin durdurulması kararı kapsamında kuaförler ve kütüphanelerin kapalı kalması konusunda katılımcıların yüzde 52'si hükümetle aynı düşünmediğini ifade etti.

Moda ürünlerinin "temel kalemler" kategorisine dahil edilmesi gerektiğine inananların oranı ise yüzde 35'te kaldı.

Macron'a güven azalıyor

Fransa'da 1 Kasım'da yapılan bir ankette de hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak çıkmıştı.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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