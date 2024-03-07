Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber
Metropoll kurucusu Özer Sencar’dan Eş başkan Ekrem ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kötü haberi böyle verdi.
Kılıçdaroğlu’nun hırslarının ne olduğunu bilmek lazım diyen anketçi Özer Sencar, “Ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin, İmamoğlu ve şu andaki CHP ekibinden intikam alma peşinde olduğunu düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyaset kulislerini sallayan iddia! “Kazansa da kaybetse de…” deyip böyle duyurdu