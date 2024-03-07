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Siyaset Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber
Siyaset

Anketçi Özer Sencar açıkladı! Eş başkan Ekrem ve Özgür’e çok kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:55:00 - 2024-03-07 15:32:08

Metropoll kurucusu Özer Sencar’dan Eş başkan Ekrem ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kötü haberi böyle verdi.

Kılıçdaroğlu’nun hırslarının ne olduğunu bilmek lazım diyen anketçi Özer Sencar, “Ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin, İmamoğlu ve şu andaki CHP ekibinden intikam alma peşinde olduğunu düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

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