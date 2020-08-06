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Siyaset

Anketçi Hakan Bayrakçı rakam verdi: "Muharrem İnce ne kadar oy alır" totosu başladı!

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı CHP'li Muharrem İnce'nin Parti kurulması durumunda AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 00:13:00 - 2020-08-06 00:14:22
Anketçi Hakan Bayrakçı rakam verdi: "Muharrem İnce ne kadar oy alır" totosu başladı!

 yeniakit.com.tr 

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dışlanan Muharrem İnce'nin parti kuracağı ortaya çıkmasının ardından "İnce ne kadar oy alır" totosu başladı.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yeni parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulundu.

Programda bugün yeni parti için görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda ne kadar oy alacağına ilişkin görüşler aktarıldı.

Bayrakçı, Muharrem İnce'nin kurması muhtemel partinin AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını öne sürdü.

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Yorumlar

Deli İbo

Hakan Bayrakçı şimdiye kadar neyi doğru tahmin ettide, bunuda tahmin etsin. Hep yandaşı olduğu zihniyetin çıkarına göre hesap yapıyor, hepte çuvallıyor. Muharrem AK Partiden %4 oy alırmış, neye göre. Sanki Ak Parti seçmeni Gel Bakalım Muharremi tanımıyor. Bizim için CHP'nin bozuk, gayrı resmi, gayrı milli, halk düşmanı, din düşmanı, riyakar, tezviratçı, Fetö uşaklığı, batı uşaklığı bu Partinin içinde hayat bulurken, nasıl Ak Parti seçmeninden oy alacak. Amaaan bize ne, ne bok yerlerse yesinler, hizipçilik bu CHP'lilerin genetik yapısıdır.
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ata

komik ya... adam zılletin adamı... oy da oradan gelir... akp oyunu artırıp yüzde elli beşle yola devam eder... size de darı ambarı....
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