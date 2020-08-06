Anketçi Hakan Bayrakçı rakam verdi: "Muharrem İnce ne kadar oy alır" totosu başladı!
SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı CHP'li Muharrem İnce'nin Parti kurulması durumunda AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını iddia etti.
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CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dışlanan Muharrem İnce'nin parti kuracağı ortaya çıkmasının ardından "İnce ne kadar oy alır" totosu başladı.
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yeni parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulundu.
Programda bugün yeni parti için görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda ne kadar oy alacağına ilişkin görüşler aktarıldı.
Bayrakçı, Muharrem İnce'nin kurması muhtemel partinin AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını öne sürdü.