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Teknoloji Anket sonucu 'evet' çıkınca Twitter harekete geçti
Teknoloji

Anket sonucu 'evet' çıkınca Twitter harekete geçti

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın, "yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini öneren anketi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 03:12:00 -
Anket sonucu 'evet' çıkınca Twitter harekete geçti

Ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verirken, yüzde 27,6'sı "hayır" dedi. Askıya alınan hesapların geri dönmesini onaylayan sonuçlar üzerine Musk, "Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor" paylaşımında bulundu.

Twitter'ın yeni CEO'su, eski Başkan Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve Kanye West'inkiler de dahil olmak üzere platform kurallarını ihlal ettiği için yasaklanan birkaç hesabı eski haline getirmişti.

Trump'ın hesabı 6 Ocak Kongre baskını sırasında attığı tweet'lerle şiddeti kışkırtmaya karşı kuralları ihlal ettiği için yasaklanmıştı. Greene'in hesabı corona virüsle ilgili yanlış bilgileri defalarca paylaştığı, West'in hesabı ise anti-semitik tweetler attığı için askıya alınmıştı.

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