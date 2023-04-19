Anket sonuçlarını gören Yanardağ: Oyları silecekler

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Seçimde oyların silineceğini ve Erdoğan lehine değiştirileceğini iddia eden Yanardağ, ''Bu diyeceğimi ciddi istihbaratım olarak düşünün. Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00’den sonra Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührünün görüleceğine dair ciddi iddialar var.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti.