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Gündem Anket sonuçlarını gören Yanardağ: Oyları silecekler
Gündem

Anket sonuçlarını gören Yanardağ: Oyları silecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-19 01:26:00 -

Seçime sayılı günler kala muhalefete yakın anket şirketlerinde bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde görünmesi TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın kimyasını bozdu. Yanardağ AK Parti'nin oyları sileceğini iddia etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Seçimde oyların silineceğini ve Erdoğan lehine değiştirileceğini iddia eden Yanardağ, ''Bu diyeceğimi ciddi istihbaratım olarak düşünün. Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00’den sonra Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührünün görüleceğine dair ciddi iddialar var.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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