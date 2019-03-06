Anket sonuçları gösterdi: Binali Yıldırım kazanıyor! 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala anket sonuçları İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğunu gösteriyor. 6 araştırma şirketi Binali Yıldırım derken, sadece 1 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor.

31 Mart yerel seçimlerine 25 gün gibi kısa bir süre kala, kamuoyu araştırması yapan şirketler, son verileri paylaşmaya devam ediyor. 6 ankette 'Binali Yıldırım' önde! Vatandaşın nabzını yoklayan, Konsensus, Gezici, Optimar, ORC, Avrasya, Piar araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakıldığında, İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor. Sadece CHP'nin anketçisi 'İmamoğlu' dedi Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu gösteren tek anket şirketi ise PollMark oldu. PollMark'ın anket sonucuna göre; Binali Yıldırım yüzde 36 oy alırken, CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 37,8 olduğu görüldü.

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