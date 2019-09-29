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Anket sonuçları açıklandı! İşte en çok taraftara sahip olan takım

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye'de en çok merak edilen taraftar konusuna ilişkin bir kamuoyu araştırması yaptı.

29 Eylül 2019 Pazar 17:09
Anket sonuçları açıklandı! İşte en çok taraftara sahip olan takım

Yıllardır tartışma konusu olan ve en çok taraftarın kimde olduğu merak edildiği Türkiye'de Araştırma şirketi Areda Survey'dan cevap geldi.

Yapılan araştırmaya göre transferlerde en başarılı bulunan takım Fenerbahçe olurken, en çok taraftarı olan takım ise Galatasaray oldu.

Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada, Türkiye'de her üç kişiden birinin Galatasaray'ı tuttuğu ve en fazla taraftarı olan kulübün sarı-kırmızılılar olduğu belirlendi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe ise transferde en başarılı kulüp oldu.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan en fazla taraftarı olan futbol kulübü, takımlarının transfer politikaları, hakemlere güven gibi konuları içeren araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Türkiye'deki 81 şehirde, 18 yaş üstü 7 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada her üç kişiden birinin Galatasaray'a gönül verdiği ve sarı-kırmızılıların ülke çapında en fazla taraftarı olan kulüp olduğu belirlendi.

Galatasaray’ın en fazla taraftarı olmasında, Türkiye’de ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların rol oynadığı kaydedildi. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk takımı olmasının da, Galatasaray’ı taraftar sayısı yönünden diğer kulüplerin önüne geçirdiği araştırmada yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Galatasaray’dan sonra en fazla taraftarı olan kulüp Fenerbahçe oldu. Listenin üçüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor.

En fazla taraftarı bulunan takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Bursaspor

Diğer

Transferde en başarılı Fenerbahçe

Araştırmada kulüplerin transfer karneleri de ele alındı. Transferde en başarılı takımın sorulduğu katılımcıların çoğu ‘Fenerbahçe’ yanıtını verdi. Bu sezon başında Vedat Muriç, Garry Rodriguez, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Max Kruse gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, araştırma sonucunda listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe’yi bu bölümde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş izledi.

Futbolseverler arasında yapılan çalışmada, katılımcılara, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun şampiyonunun kim olacağı da soruldu. ‘Galatasaray’ diyenlerin oranı yüzde 36,4 oldu. Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 32.5 olarak kaydedildi. Siyah-beyazlı ekip yüzde 16.1 oranıyla üçüncü sırayı aldı. Trabzonspor ise şampiyonluk beklentisinde yüzde 9.8’de kaldı.

Çalışmanın bir diğer bölümünde ise futbolseverlere forma beğenileri soruldu. Araştırmaya göre, dört büyük takımın yeni sezon formaları arasında en fazla Galatasaray’ın formaları beğenildi. En fazla beğenilen ikinci tasarım ise Fenerbahçe’nin oldu. Üçüncü sırada Beşiktaş yer alırken, Trabzonspor forması dördüncü oldu.

"Hakemler tarafsız karar vermiyor"

Öte yandan, ‘Türkiye’de futbol hakemlerinin tarafsız karar verdiğine inanıyor musunuz?’ sorusunun da yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 84.1’i ‘Hayır inanmıyorum’ cevabını verirken, yüzde 15.9’u ise ‘Evet inanıyorum’ dedi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:09
  1. Trabzon
  2. Bursa
  3. Türkiye en çok taraftar
  4. en çok taraftara sahip olan takım
  5. beşiktaş
  6. galatasaray
  7. fenerbahçe

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