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Siyaset Anket şirketlerine kızan Davutoğlu'ndan garip açıklama: AK Parti ve MHP'lilerle iktidar olacağız
Siyaset

Anket şirketlerine kızan Davutoğlu'ndan garip açıklama: AK Parti ve MHP'lilerle iktidar olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğu için sevilen, nefsine uyup AK Parti'den ayrıldıktan sonra halkın desteğini tamamen kaybeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oy oranlarını doğru gösteren anket şirketlerine kızdı. Ayrıca Davutoğlu, iktidar olacaklarını savunarak, "Bunu AK Parti ile MHP'ye oy veren vatandaşlarımızla birlikte yapacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:57:00 - 2021-07-02 10:58:16
Anket şirketlerine kızan Davutoğlu'ndan garip açıklama: AK Parti ve MHP'lilerle iktidar olacağız

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hayal kırıklığı yaşıyor.

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, anketlerde partisinin gerekli sıçrama yapamamasının faturasını anketçilere kesti.

Partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katılmak üzere Çorum'da bulunan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin henüz kurulmadığını belirterek anketçilere karşı şu ifadeleri kullandı:

"2 sene önce Gelecek Partisi yoktu, şimdi önemli bir siyasi aktör olarak var. Söylediğimiz her şey Türk siyasetini etkiliyor. Bilin ki bir müddet sonra anketçiler görmek istemese bile Türkiye'nin en önemli, güç belirleyici aktörü olarak Gelecek Partisi olacak. Ondan sonra 'Hangi ittifakta yer alacaksınız?' sorusu sorulmayacak. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?' sorusu sorulacak. Sorulması gereken soru bu. Biz bu esas soruyla ilgileniyoruz.

Bunu hep beraber yapacağız. Bunu AK Parti ile MHP'ye oy veren vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Onlara karşı değil, onlarla birlikte yapacağız."

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Yorumlar

BOSUNA UGRASMA ........KAREKTERÌ BOZUK OLANLAR VE KENDÌ PARTÌSÌNE ÌHANET EDEN CÌLBÌYETÌ BOZULARA BU MÌLLET 17 OYDAN DAHA FAZLAZINI VERMEZ ÇÜNKÌ KENDÌ PARTÌSÌNE ÌHANET EDEN BU MÌLLETEDE ÌHANET EDER

ÜÇTANE TANE ÌHANETCÌ ÜÇÜNÜZDENDE BÌR BALTAYA SAP OLAMAZ BOSUNA NEFESÌNIZÌ TÜKETMEYÌN
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Vedad

Rüyalar gerçek olsa seni hergün görürdüm. Hayal kurmak güzel şeydir.
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