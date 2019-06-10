Anket şirketi sonuçları açıkladı! Destek yüzde 90'ı aştı AREDA yaptığı kamuoyu araştırmasında katılımcılara S-400 konusunda ABD ile yaşanan krizi sordu.

AREDA'nın yaptığı geniş katılımlı olarak gerçekleştirdiği son ankette sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. 31 Mayıs-2 Haziran arasında 9 bin 317 katılımcı ile yapılan ankette Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönülüp dönülmeyeceği, S-400 alımı ve ABD ile yaşanan kriz gibi konularda sorular yöneltildi. Araştırmadan bazı başlıklar şöyle: Ramazan bayramında İstanbul dışına gidecek misiniz? Katılımcıların yüzde 23.5'i evet cevabı verirken yüzde 76.5'i hayır cevabını verdi. Oy kullanmak için geri dönecek misiniz? Katılımcıların yüzde 92.6'sı evet cevabını verirken yüzde 7.4'ü hayır cevabı verdi. Pençe Harekatını destekliyor musunuz? Bu soruya verilen yanıt şöyle: Yüzde 81.5 evet yanıtını verirken yüzde 18.5 hayır dedi. Türkiye S-400 almalı mı? sorusuna verilen cevap Türkiye'nin ABD'nin baskılarına rağmen Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin sorulan "Türkiye S-400 almalı mı?" soruya katılımcıların yüzde 90,2'si evet derken yüzde 9.8'i hayır dedi. Yıldırım ve İmamoğlu TV'de ortak yayına katılmalı mı? Bu soruya da şöyle cevap verildi: Katılımcıların 76.9'e evet yanıtını verirken yüzde 23.1'i hayır cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.