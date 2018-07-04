Ankesörlü telefon da yeterli delil sayılmıyor

Terör örgütü FETÖ’cülerin sabit ankesörlü telefon hatlarından iletişime geçtikleri tespitinin yapılması sonrasında yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yargılandığı davalarda verilen beraat ve tahliyeler şaşırtıyor.

GÖRÜŞMELER TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada, müdür yardımcıları ile müdür arasında “BİLGİN” olarak adlandırılan ve gruplar arasında irtibatı sağlayan bir görevlinin bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından temin edilen 25 ayrı sabit telefon hattının HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda çok sayıda askeri personelin 2012-2017 tarihleri arasında bu sabit telefonlardan arandığı belgelendi. FETÖ terör örgütü tarafından asker, polis ve memur yapılan şahısların örgütten kopmalarını engellemek için “BİLGİN” ler aracılığıyla sürekli olarak arandıkları ve görüşmeler yapıldığı tespit edildi. Deşifre olmamak ve kendilerini gizlemek için herkesin kullanımına açık kontörlü sabit telefonları kullandıkları kanıtlandı.

SANIKLAR İTİRAF ETTİ

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanıklardan üst düzey asker olan Musa K.’yı arayan sabit hatlardan Sinan A., Okan İ., Serdar T. Yakup Y.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin arandığının tespit edildiği belirtildi. Sanık ile gözaltına alınan ve kendisi ile aynı sabit hattan arandığı tespit edilen Taner A.ve Mehmet Y. kendilerini sabit kontörlü hatlardan arayan kişilerin FETÖ/PDY örgüt mensubu sivil şüpheliler olduğunu ifade ettikleri, mahkeme tutanaklarına geçirildi. Ayrıca sanık ile birlikte gözaltına alınan 14 şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalanarak alınan ifadelerinde de kendilerini sabit hatlardan arayan kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduklarını itiraf ettikleri belirtildi.

SAVCI CEZA İSTEDİ MAHKEME BERAAT VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında; sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kuruluş amacı ve faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, bu şekilde örgütle organik bağ kurarak faaliyette bulunduğu, dolayısıyla üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Beraat kararı veren mahkeme ise sanığın ByLock kullanmadığı, Bank Asya’ya para yatırmadığı, himmet verdiğine ve yayın organlarına abone olduğuna dair delil elde edilemediği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair kesin delil bulunmadığı, sabit hatlardan aranmış olmasının silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırmak için yeterli delil olmadığını gerekçe gösterdi.