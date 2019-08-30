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ANKASAM Başkanı'ndan operasyon mesajı: Süleyman Şah Türbesi alınarak başarımız taçlandırılmalı

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erol, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları önümüzdeki günlerde Münbiç meselesinin yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor." diyerek şu mesajı verdi: "Süleyman Şah Türbesi de alınarak bu operasyon taçlandırılabilir."

30 Ağustos 2019 Cuma 17:09

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Fırat'ın doğusu ve batısında Türkiye'nin gündemini meşgul eden önemli gelişmeler söz konusu. Buna ek olarak Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullanan Prof. Erol, şunları söyledi:

'Tüm operasyonlarımız bütünün bir parçası'

"Yurtiçinde de PKK'ya yönelik mücadelemiz sürüyor. Sınır ötesi tüm operasyonlarımızı bir bütünün parçası olarak değerlendirmeliyiz. Türkiye her zaman teröre ve terör örgütlerine karşı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti hem kendi sınırları içinde hem de yakın çevresinde terörle mücadelesini yürütmeye devam ediyor.

'Büyük İsrail Projesi ile savaşıyoruz'

Burada asıl mesele terör örgütlerinin Büyük İsrail Projesi'ne hizmet etmek için sınırlarımızda yuvalanması. Şu an için ağırlıklı olarak ön plana çıkan husus Fırat'ın doğusu. ABD ile oluşturulan müşterek harekat merkezi ile bu kriz ne kadar dondurulmuş olsa da yapılan açıklamalara baktığımızda Türkiye'nin endişeleri devam ediyor. ABD'nin yaklaşımı da muğlaklıklarla dolu. Dolayısıyla Irak'ta ve Münbiç'te devam eden oyun bu kez de Fırat'ın doğusunda oynanmaya çalışılıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Ağustos zaferlerimizin ayıdır.' mesajı kapsamında ifade ettiği husus öyle gösteriyor ki Munbiç meselesi tekrar gündeme gelecek. Münbiç'te yuvalanan PKK, YPG ve PYD'li unsurlar temizlenmek sureti ile bu noktada bir kazanım söz konusu olabilir. Bu anlamda Süleyman Şah Türbesi de alınarak bu operasyon taçlandırılabilir."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:09
  1. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Erol
  2. Süleyman Şah Türbesi

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