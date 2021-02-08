ANKASAM Başkanı Prof.Dr.Mehmet Seyfettin Erol’dan canlı yayında flaş Türkiye-ABD açıklaması
Amerika'dan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "S-400 konusundaki pozisyonumuz değişmedi, Türkiye'ye bu sistemi bırakma çağrısında bulunuyoruz" dedi. Peki, Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde neler bekleniyor?
MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA
ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=VnAc0CozQ2I&feature=youtu.be