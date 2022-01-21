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Siyaset “Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur”
Siyaset

“Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur”

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “CHP'li Mansur Yavaş belediyeyi arpalığa çevirmiş” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:36:00 -
“Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur”

 Yeni Akit  Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “CHP'li Mansur Yavaş belediyeyi arpalığa çevirmiş! Ankara'ya hizmet için harcanması gereken paraları yandaşlara akıtmış! Gözünü o kadar karartmış ki, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ikamet eden danışmanını bile maaşa bağlamış. Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur Yavaş!” ifadelerine yer verdi.

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