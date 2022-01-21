“Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur”
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “CHP'li Mansur Yavaş belediyeyi arpalığa çevirmiş” dedi.
Yeni Akit Ankara
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, “CHP'li Mansur Yavaş belediyeyi arpalığa çevirmiş! Ankara'ya hizmet için harcanması gereken paraları yandaşlara akıtmış! Gözünü o kadar karartmış ki, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ikamet eden danışmanını bile maaşa bağlamış. Ankara'yı yağmalamaya son ver artık Mansur Yavaş!” ifadelerine yer verdi.