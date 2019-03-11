0553 313 94 23

Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yüklü miktarda bir senedi tahsil etmeye kalkışma suçundan dava açıldı. Yavaş, ceza alırsa seçimi kazansa dahi başkanlığı düşecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:55
Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek

Sahte senetten tazminat cezası alan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş hakkında, yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, seçilse bile Yavaş’ın başkanlığı düşecek.

Sahte senet nedeniyle "kötü niyet"ten tazminat cezasına çarptırılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ağır cezalık oldu. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, "sahte senetle" 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Mansur Yavaş'a 329 bin 736 lira "kötü niyet" tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası verdiğini Sabah, belgeleriyle birlikte ortaya koymuştu.

İş adamı Necmettin Kesgin'in, kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte seneti zorla tahsil etmeye çalışan Yavaş hakkında Aralık 2017'de "karşılıksız senedi işleme koyma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından savcılığa da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat olması nedeniyle Yavaş hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlık, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak, Yavaş hakkında soruşturma izni veren fezlekeyi geçen ay Başsavcılığa gönderdi. Savcılık da soruşturmasını tamamlayarak Yavaş hakkında iddianamesini yazdı. 7 Mart'ta Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin 8 Mart'ta mahkeme heyetince kabul edilmesiyle birlikte Yavaş'a dava açılmış oldu. Savcılığın iddianamesinde, Yavaş'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

İki kez tahsilat

İddianameye göre, iş adamları Necmettin Kesgin ile Lütfi Telat Sam arasında hukuki ihtilaflar ve alacak davaları vardı. Borçlu olan Sam'ın önerisiyle Mansur Yavaş taraflar arasında aracı oldu. Yavaş, danışmanlık hizmeti adı altında 29 Mart 2011 tarihli 600 bin dolar bedelli senedi tahsili etmek amacıyla Kesgin hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğü'nden icra takibi başlattı. Bu icra takibi sürerken de aynı alacağa istinaden teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli 600 bin doları bedelli senedi Ankara 8. İcra Müdürlüğü aracılığıyla işleme koydu. İddianamede, Yavaş'ın bu şekilde icra takibi yapmak suretiyle "mükerrer tahsilat" yapmaya çalışarak "görevini kötüye kullandığı" kaydedildi. Yapılacak yargılama sonucu Mansur Yavaş'ın ceza alması durumunda, belediye başkanı olsa bile başkanlığı düşecek.

Huzur bırakmadı

İddianamede sanık Mansur Yavaş'ın gönderdiği cep telefonu mesajlarıyla da müşteki Necmettin Kesgin'i rahatsız ettiği ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin'e şu şekilde çok sayıda mesaj gönderdiği aktarıldı: "İş büyüyor ", "Vakit yok anlasana, cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı. Pazartesi çok geç olabilir...", " Hala ödemiyorsun borcunu", "bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor ", "Gün ver, cevap vermezsen kodese hazırlık yap, sahtekar kafan mı basmıyor ", "Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim", "Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul ", "Harç parası yetişmedi, yarına kaldı. Üstüne vekâlet ücreti binecek, faiz vs. yarın öderim dersen mesaj yaz, yazmazsan ödemiyorum demektir. Sonuçlarına katlanacaksın ", "Annen ne diyecek eve haciz gelince, ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın", "Hayatın kayıyor sahtekar."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:55
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • sukrusukru55 dk önce
    Muhalif basında hâlâ tık yok.Sevsinler sizin tarafsız gazeteciliğinizi.
  • aliali1 sa önce
    onemli olan aldıgınız oy yuzde 45 ve altınıgorunce iktidar size haram olacak
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    2011 deki olayı 2019 da mahkeme ye vermek kaşı tarafı mağdur göstermekten başka bir işe yaramaz. Heriflerin her türlü algı operasyonuna malzeme temin eden Ak Partili AKP liler azıcık durun yeter!
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Böyle sahte davalarla adamı mağdur durumuna düşürüyorsunuz.
  • fahrifahri1 sa önce
    anlaşıldı ankara tehlikede,akit her siyasi partinin sonu kendine oy verenlerin değil yalakaların,rantcıların ,düzenin adamlarına yol vermeyle son bulur
  • metinmetin1 sa önce
    korkunun ecele faydası yoktur ne bu korkunuz yeter ya.hatipoglunun oglu atv de guzel bi dua yapsın konuyla ilgili cunku işiniz allaha kaldı.
  • serhatserhat1 sa önce
    ya bırakın bu işleri ......
  • aliali1 sa önce
    Çıkarın çıkarın daha neler çıkacak 16 yılldır tüm seçimlerde akp ye oy verdim bundan sonra yok
  • mlymmlym1 sa önce
    CHP Yavaş'ın durumunu bilmemesi mümkün değil toplumu germek için bile bile aday gösterdi.
  • halilhalil1 sa önce
    laaa oluuum, ne diyosunuz yani, hani demıkrasi vardı, haseki özkebapçı başkan deyin gitsin, laaaa,,, ne gerek var seçime yalana dolana üç kağıda...
  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    ayak oyunları

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni açıklandı
  1. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
  2. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
  3. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
  4. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
  5. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
  6. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
  7. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
  8. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
  9. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
  10. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
  11. Serbest piyasada altın fiyatları
  12. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
  13. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
  14. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
  15. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
  16. Hırsızlık çetesi çökertildi
  17. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
  18. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
  19. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
  20. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
  21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
  22. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
  23. Tatvan, muaythai milli takım..
  24. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
  25. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
  26. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
  27. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
  28. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
  29. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
  30. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var