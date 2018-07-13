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Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...

Ankara'da bugün öğle saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan Adnan Oktar'ın firari kediciği Tülay Kumaşçı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilmek için telefonla CHP Genel Merkezi'ni aradığı iddia edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:24
Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...

yeniakit.com.tr

Kamuoyunda 'kedicikler' olarak bilinen Adnan Oktar çetesine yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün firari 'kediciği' Tülay Kumaşçı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği iddia edildi.

Bu sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni telefonla arayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile acil olarak görüşmek istediğini söyleyen firari 'kedicik' Tülay Kumaşçı, parti yetkililerinin olumsuz yöndeki cevabına rağmen ısrarla görüşme talebinde bulundu.

CHP yetkililerinin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na hangi maksatla ulaşmak istediği sorusuna, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini daha önce makamında kabul ettiği yanıtını veren kedicik, acil olarak görüşme isteğini yineledi. Talebine olumsuz yanıt verilen Kumaşçı'nın telefonda hakaretler yağdırdığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU KEDİCİKLERİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE KABUL ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce, Adnan Oktar'ın kediciklerini parti genel merkezinde kabul ederek ağırlamıştı. Görüşmenin ardından Oktar'ın ünlü kediciği Gülşah Güçyetmez tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memnuniyeti yüzüne yansımıştı.

OKTAR'IN BAŞ KEDİCİKLERİNDENDİ

Adnan Oktar çetesinin en kıdemli kediciklerinden Kumaşçı, polis tarafından her yerde aranmasına rağmen yakalanamadı. Operasyonu haber alarak kayıplara karışan kediciğin nerede olduğu ile ilgili hiçbir bulguya rastlanmazken, polisin Kumaşçı'ın yakalanması için operasyonlara devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:24
  1. Adnan Oktar
  2. Tülay Kumaşçı
  3. Kedicikler
  4. adnan oktar kedicikleri

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Yok artik ayip, bu kadar camur atmada fazla kaciyo...
  • nn1 sa önce
    DENİZBAYKAL BU KEDİCİKLER YAKMIŞTIR KEMALİNPARMAĞIVARBELKİDEBU İŞİN İÇİNDE BU KEDİCİKLER İŞİ PE.....KLİLE KADAR GÖTÜRDÜĞÜ ANLAŞILIYOR YANİ KEMAL GİBİSİYASİLERİNBU İŞİN İÇİNDE OLDUĞU GÖRÜLÜYORBU ŞANTAJLA GÜVENEREKKUYRUĞU DİK TUTUYOR OLMALİ
  • kayıkayı1 sa önce
    şu ana kadar kılıçtaroğlunu hep eleştirdim. fakat çok önceleri kendisini ziyarete gelen bu kadınlarla çekilmiş fotoğrafı için kesinlikle eleştiremem yanlış olur.
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