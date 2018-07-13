Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...

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Kamuoyunda 'kedicikler' olarak bilinen Adnan Oktar çetesine yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün firari 'kediciği' Tülay Kumaşçı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği iddia edildi.

Bu sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni telefonla arayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile acil olarak görüşmek istediğini söyleyen firari 'kedicik' Tülay Kumaşçı, parti yetkililerinin olumsuz yöndeki cevabına rağmen ısrarla görüşme talebinde bulundu.

CHP yetkililerinin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na hangi maksatla ulaşmak istediği sorusuna, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini daha önce makamında kabul ettiği yanıtını veren kedicik, acil olarak görüşme isteğini yineledi. Talebine olumsuz yanıt verilen Kumaşçı'nın telefonda hakaretler yağdırdığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU KEDİCİKLERİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE KABUL ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce, Adnan Oktar'ın kediciklerini parti genel merkezinde kabul ederek ağırlamıştı. Görüşmenin ardından Oktar'ın ünlü kediciği Gülşah Güçyetmez tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun memnuniyeti yüzüne yansımıştı.

OKTAR'IN BAŞ KEDİCİKLERİNDENDİ

Adnan Oktar çetesinin en kıdemli kediciklerinden Kumaşçı, polis tarafından her yerde aranmasına rağmen yakalanamadı. Operasyonu haber alarak kayıplara karışan kediciğin nerede olduğu ile ilgili hiçbir bulguya rastlanmazken, polisin Kumaşçı'ın yakalanması için operasyonlara devam ettiği bildirildi.