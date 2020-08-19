  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara'ya toplantıya gidiyordu! AK Partili büyükşehir belediye başkanı trafik kazası geçirdi
Gündem

Ankara'ya toplantıya gidiyordu! AK Partili büyükşehir belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya doğru hareket eden AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:00:00 - 2020-08-19 15:43:22
Ankara'ya toplantıya gidiyordu! AK Partili büyükşehir belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara'da bir toplantıya katılmak üzere makam aracıyla seyahati esnasında trafik kazası geçirdi. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

20 Ağustos'ta Ankara'da bulunan ATO Congresium’da yapılacak olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere Ankara'ya hareket eden AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi. 

Hafif sıyrıklarla atlattı

Kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerle Kırıkkale Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan başkan Güler'in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olmayan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!
Gündem

Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı esir alındı!

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı