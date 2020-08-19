Ankara'ya toplantıya gidiyordu! AK Partili büyükşehir belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara'da bir toplantıya katılmak üzere makam aracıyla seyahati esnasında trafik kazası geçirdi. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

20 Ağustos'ta Ankara'da bulunan ATO Congresium’da yapılacak olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere Ankara'ya hareket eden AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Hafif sıyrıklarla atlattı

Kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerle Kırıkkale Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan başkan Güler'in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olmayan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.