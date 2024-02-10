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Gündem Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti
Gündem

Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:29:00 -
Ankara'ya neden çağrıldığı belli oldu! Özgür Özel onu teklif etti Tunç Soyer reddetti

CHP’de İzmir’e aday gösterilmediği için tartışma konusu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne çağrıldı.

CHP’den aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Merkezi’ne çağrıldı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre Tunç Soyer’e neden çağrıldığına dair bilgi verilmedi.

CHP’nin İzmir adayının Cemil Tugay’ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi CHP Genel Merkezi’nde endişe yaratmıştı.

Özel, Soyer ile kendi alanlarını ilgilendiren, partiye faydalı olacağı başka bir alanda çalışmak istediğini söylediği öğrenildi.

 

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Tunç Soyer, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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