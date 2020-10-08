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Spor Ankaraspor'da teknik direktör değişikliği
Spor

Ankaraspor'da teknik direktör değişikliği

Ali Güneş ile yollarını ayıran başkent ekibi, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:32:06 -
Ankaraspor'da teknik direktör değişikliği

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'da teknik direktör Ali Güneş ile yollar ayrılırken, İsmet Taşdemir ile anlaşmaya varıldı.

Kulüpten teknik direktör değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ali Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Ali Güneş ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Ali Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla kulübümüzü bilen, daha önce takımımızı çalıştırmış İsmet Taşdemir'i getirmiş bulunmaktayız. 1 yıllık anlaştığımız ve bugün itibarıyla göreve başlayacak teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine hoş geldin der başarılar dileriz."

Güneş, başkent ekibiyle geçen sezon 6, bu sezon ise 4 maçta görev yaptı. Ankaraspor, Ali Güneş yönetiminde sezona Eskişehirspor galibiyetiyle başlasa da daha sonra oynadığı 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Başkent temsilcisi, geçen sezon İsmet Taşdemir yönetiminde 15 maça çıkarken 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 4. haftasında oynanan Altınordu maçı öncesi transfer yasağını kaldıran Ankaraspor, 17 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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