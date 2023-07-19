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Gündem Ankara'nın talebi sonrası Putin'den dikkati çeken Türkiye talimatı
Gündem

Ankara'nın talebi sonrası Putin'den dikkati çeken Türkiye talimatı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 08:04:00 -
Ankara'nın talebi sonrası Putin'den dikkati çeken Türkiye talimatı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ankara'nın talebi sonrası Devlet Başkanı Putin'in talimat verdiğini ve orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 adet Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini açıkladı.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yurdun dört bir yanından orman yangınları haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Hatay, Adana, Diyarbakır ve Tekirdağ'da çıkan yangınlar paniğe neden olurken, ekiplerin uzun uğraşı sonucunda kontrol altına alındı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesinde Rusya'dan yangın söndürme uçağı talep edeceklerini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Rus mevkidaşıyla Lavrov'la görüşmesinde bu konu ele alındı.

 

PUTIN'DEN TALİMAT

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.
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Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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