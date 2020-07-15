Ankara’nın hamlesi iyice çıldırttı! “Türkiye’yi felç edin”

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortaklarından, Türkiye tarafından Yunan adaları açıklarında yapılacak doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi “felç edecek” ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini savundu. Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

DW'nin haberine göre, katıldığı televizyon yayınında adeta AB ülkelerine yalvaran Dendias, “Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Şimdiye dek Türkiye hakkında sayısız hakaretamiz ifadeler kullanan ve yaptırımın yanında askeri tehditler dahi savuran Yunanistan’ın, AB ülkelerine yalvarırcasına yaptırım istemesi gülünç bir durum olarak yorumlandı.