Ankara’nın esareti 31 Mart’ta bitecek

Ekrem İmamoğlu balıkçılarda, tatil beldelerinde gezerken İstanbul’u perişan etti. Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasıyla şehir şehir dolaşarak başkentin yolunu unuttu. Olan iki büyük şehrimize oldu. Eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile rüşvet pazarlığı yüzünden mahkemelik olan ve “Sen ne vereceksin abi?” sözleri hafızalara kazınan, Ankara’nın tarihi boyunca en az hizmet aldığı Yavaş dönemi, Cumhur İttifakı’nın halkın çalışkanlığı ve projeleriyle tanıyarak sevdiği Turgut Altınok’u aday göstermesiyle son bulacak. akit’e konuşan siyasiler, Keçiören’de örnek projelerle Ankaralıların gönlünde taht kuran Altınok’un başkentin kayıp yıllarının telafi edileceği söylediler.

Kayıpları telafi edecek

AK Parti Ankara Milletvekili, MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş, göreve geldiğinden bu tarafa sessiz ve yavaş edasıyla hiçbir emek sarfetmeden dönemini tamamlamak üzere. Şimdi de büyük gürültüler kopararak seri bir şekilde Türk siyaset tarihinden silinmemek için bir telaşa kapılmış. Turgut Altınok başkanımız ise yıllardır Keçiören’e kazandırdıklarıyla ve yapmış olduğu başarılı çalışmalarla Ankaralı hemşehrilerimize kendini kanıtlamıştır. Büyük bir metropolün, ABB’nin başkanı olmayı hak etmiş durumdadır. Başkentimizin genel beklentilerini çok iyi bilen ve buna çok hızlı karşılık verecek, AK Parti’nin eser ve hizmet üretme anlayışını benimsemiştir. Beş senedir Ankara ciddi zaman kaybetti. İnşallah Turgut başkanımız çok hızlı ve etkin bir emek sarf ederek tüm bu eksiklikleri telafi edecek.”

Herkese hizmet edecek

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de şunları söyledi: “AK Parti dönemlerinde sayısız hizmet alan Ankara, Yavaş döneminde adeta doğru düzgün bir hizmet görmemiştir. Ankara halkına yönelik hizmet yapma yerine Cumhurbaşkanı adayı, yardımcısı olma sevdasına kapıldı. Bizim duyduğumuz rahatsızlık, 35-40 günde, trafiğin en sıkışık olduğu yerlerde köprü yapmayı başarabilen bir belediyeyi Kuzey Ankara’daki dağdan bir taşın yuvarlanmasıyla zarar gören bir tünel çıkışını, aylarca tamir edemeyip insanları orada trafik çilesine mahkum etmesidir. 3 ayda değil, neredeyse 3 yılda bir alt geçidi zor bitiren bir belediyeye dönüşmesidir. Parmakla sayılır derecede az hizmeti dahi yaparken, halka büyük bir çile çektirmiş olmasıdır. Bu nedenle Ankara’da yaşayan herkese büyük bir azimle hizmet edecek bir belediye başkan adayıyla halkın karşısındayız. Gözü başka yerlerde olmayan sadece milletinin hayır duasında olan bir belediye başkanı olan Altınok’u Ankaralıların seçeceğine ve şehrin kayıp yıllarını telafi edeceğine inanıyoruz.”

Altınok 10 yıllık çalışacak

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ise şunları kaydetti: “Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşuyor. Ankara’da beş yıl boyunca dişe dokunur hiçbir hizmet yapılmadığından, Sayın Turgut Altınok göreve geldiği andan itibaren beş yıllık değil, on yıllık çalışacak. Ankara’da artık büyük bir trafik sorunu var. Beş yıl gibi kısa bir sürede 1994’ten beri gelen bütün kazanımlar kaybedildi. Tam bir mirasyedi mantığıyla hareket ettiler. Ne kadar sorun varsa hepsini çözmek üzere çalışma yapılacak inşallah.”

Kötüye gidiş son bulacak

AK Parti ABB Meclis Grup Başkanı Fatih Ünal, da şunları ifade etti: “Ankara son beş yıldır maalesef ciddi bir hizmet alamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi hem hafıza kaybına yol açtı, hem de PR çalışması dışında ciddi anlamda bir hizmet yapmadı. Mansur Yavaş vaatlerini yerine getiremedi. 58 kilometre metro sözü vardı, bir metre bile metro yapamadı. CHP yönetimi Ankara’ya kaybettirdi. Ankara beş yıldır kaybediyor. İnşallah bu kötü gidiş 31 Mart’ta son bulacak. AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşturup güzel hizmetlerle şehri ihya edeceğiz.”

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