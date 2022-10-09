Ankaralılar sanat için koştu ve serebral palsiye dikkat çekti

Yeni Akit Ankara

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ‘Sanat için Koş’ etkinliğinin startını vermeden önce yaptığı açıklamada, 4,7 kilometrelik Başkent Kültür Yolu güzergahında kültür sanatla, sporu birleştirmek amacıyla bir önceki festivalde olduğu gibi, ‘Sanat İçin Koş’ etkinliğini hayata geçirdiklerini söyledi.

Serebral parsi hastalığına dikkat çeken anlamlı koşu

‘Sanat İçin Koş” etkinliğinde bu kez sosyal sorumluluk projesi şapkası olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yavuz, şunları söyledi. “Biliyorsunuz her yıl 6 Ekim ‘Serebral Palsi Farkındalık Günü’ olarak kutlanıyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi iş birliği ile serebral palsiye dikkat çekmek amacıyla, bu organizasyonu Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile gerçekleştirmeye karar verdik. Bu çerçevede tüm katılımcılar adına SERÇEV’e bağışta bulunacağız. ‘Sanat İçin Koş’ etkinliğimiz ile bir taraftan sanat aşkına koşarken, bir taraftan da sosyal sorumluluk görevlerimizi unutmadan SERÇEV’e destek olmak, serebral palsiye farkındalık yaratma şansı yakalamak bizi çok mutlu ediyor.”

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği ‘Sanat İçin Koş’ Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünden başlayarak, 4,7 kilometrelik Başkent Kültür Yolu güzergahını takip etti ve CSO Ada Ankara önünde son buldu.

‘Sanat İçin Koş’ halk koşusunun ardından Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm katılımcılara madalya ve sertifikalarını takdim etti. Madalya töreninin ardından SERÇEV Korosu bir konser verdi.