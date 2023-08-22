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Yerel Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yerel

Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
2023-08-22 00:00:00 -
Ankaralılar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın bir otelde düzenlenecek programdan dolayı ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’de bir otelde düzenlenecek program dolayısıyla emniyet tedbirleri alındı.

İhtiyaç olması halinde sabah saat 10.00’dan program sona erene kadar Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağı, Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan bölümün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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