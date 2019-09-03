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Ankaragücü'nde yeni hoca belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Metin Diyadin getirildi.

03 Eylül 2019 Salı 18:38
Ankaragücü'nde yeni hoca belli oldu

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı. Ankara ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Teknik Direktörümüz Metin Diyadin katıldı" denildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullanırken, başkan Mehmet Yiğiner ise "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:38
  1. Ankaragücü
  2. Metin Diyadin

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