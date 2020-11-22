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Spor Ankaragücü'nde ayrılık
Spor

Ankaragücü'nde ayrılık

MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, teknik direktör Fuat Çapa ile ilk görüşmenin ardından bugün tekrar toplandı. Yapılan görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:52:00 -
Ankaragücü'nde ayrılık

Ankaragücü yönetimi, Süper Lig'deki kötü gidişin faturasını teknik direktör Fuat Çapa'ya kesti.

Göztepe karşısında alınan yenilginin ardından büyük tepki toplayan Fuat Çapa ile ilgili nihai karara varan Ankaragücü Yönetimi, deneyimli teknik adam ile yollarını ayrıma kararı aldı.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 6 yenilgi, 2 de beraberlik alan Fuat Çapa ile yollarını ayrıma kararı alan Ankaragücü Yönetimi, Çapa ile karşılıklı anlaşma yoluyla veda etti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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