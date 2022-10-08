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Spor Ankaragücü, İstanbulspor'u uzatmalarda devirdi
Spor

Ankaragücü, İstanbulspor'u uzatmalarda devirdi

Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin ilk golünü Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç kaydetti. Ankaragücü'ne galibiyeti ise 90+2. dakikada Ali Sowe getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 17:18:00 -
Ankaragücü, İstanbulspor'u uzatmalarda devirdi

İstanbulspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Eski Galatasaraylılar öne geçirdi

Ankaragücü'nün ilk golü Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç'tan geldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

Galibiyet golü uzatmalarda geldi

İkinci yarı beraberliği arayan İstanbulspor, 55. dakikada Ethemi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Başkent ekibinde 90+2. dakikada Ali Sowe sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.

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