Ankaragücü, dünyaca ünlü futbolcuyu renklerine bağladı

Başkent ekibi Ankaragücü, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna kattı.

Ankara ekibi, son olarak Hellas Verona'da oynayan ve kariyerinde Roma, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Alessio Cerci'yi transfer etti.

Ankaragücü, Cerci transferini sosyal medyadan ünlü film 'Godfather (Baba)' videosu ile duyurdu.

YILDIZI ROMA'DA PARLADI

İtalya Serie A'da Roma'da yıldızını parlatan Cerci, 4 milyon euroya Fiorentina'ya, ardından 6.75 milyon euroya Torino'ya transfer olmuştu. Torino'da başarılı bir performans gösteren İtalyan yıldız, 2014 yılında 15 milyon euroya Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Atletico'dan Milan'a giden Cerci, son olarak Hellas Verona'da forma giymişti.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp Cerci transferinin ardından Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin'in de transfer edildiğini duyurdu.

Thomas Heurtaux

Thibault Moulin