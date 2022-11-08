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Spor Ankaragücü deplasmanında Amedspor'u şoke eden tezahürat!
Spor

Ankaragücü deplasmanında Amedspor'u şoke eden tezahürat!

Ziraat Türkiye Kupası eleme maçında Ankara deplasmanına gidip ağır bir yenilgi alan Amedspor, tribünlerden yükselen "Bursaspor" tezahüratı ile neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:39:00 -
Ankaragücü deplasmanında Amedspor'u şoke eden tezahürat!

 Yeniakit.com.tr 

Bursaspor-Amedspor maçında futbolla ilgisi olmayan anlar yaşanmış, yeşil beyazlı ekip maç öncesinde ısınırken sahaya yabancı cisimlerin atılması ile başlayan gerginlik, ilerleyen dakikalarda da devam etmişti.

"Kürdistan" sloganları atıldı

Amedspor'un tribünlerinde taraftar görünümlü teröristler dakikalarca "Kürdistan" sloganları atmıştı.

Olaylı geçen maç hafızalardaki yerini korurken, Ankaragücü taraftarı bugünkü Amedspor maçında tribünlerde Bursaspor tezahüratı yaparak yeşil beyazlı ekibe destek verdi.

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